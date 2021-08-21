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Дело экс-руководителя железногорского «Управления образования» направляют в суд

Главная Происшествия
Красноярск
11:36 21 Августа 2021
уголовное, дело, скр, взятка, образование
Автор: Sibnovosti.ru
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В Железногорске завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя МКУ «Управление образования». В ближайшее время оно будет направлено в суд.

Фигурант уголовного дела обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, за совершение незаконных действий). Эпизоды уголовного дела относятся к 2016-2019 годам.

«Обвиняемый … получил от предпринимателя на системной основе взятку разными частями денежных средств в обшей сумме более 2,8 млн руб. за оказание ему помощи при участии в конкурсной процедуре для дальнейшего заключения с ним договоров на поставку продуктов питания в муниципальные дошкольные образовательные учреждения», - говорится в сообщении главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве также отметили, что из детсадов поступали жалобы на качество продуктов, но в этих случаях «руководитель управления незаконно бездействовал». Свою вину бывший руководитель МКУ не признал.

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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