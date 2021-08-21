Цистерна с нефтепродуктами сошла с рельсов под Норильском

В ночь на 21 августа на железнодорожных путях под Норильском загорелась цистерна с нефтепродуктами. Пожар удалось потушить уже к утру.

Авария произошла на перегоне Вологочан – Алыкель. Там сошла с рельсов одна из тележек грузового поезда. В результате цистерна загорелась. Для борьбы с огнем на место прибыли семь пожарных расчетов.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на управление ГО и ЧС Норильска, состав был расцеплен, что исключило переход огня на другие вагоны.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю