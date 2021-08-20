В Красноярске 7-летний велосипедист столкнулся с иномаркой

В Октябрьском районе Красноярска 7-летний мальчик не успел затормозить и врезался в иномарку. Ребёнок отделался ушибами.

ДТП произошло в проезде на улице Елены Стасовой. Юный велосипедист взял покататься велосипед с ручным тормозом. В тот момент, когда он подъехал к автомобилю, ребёнок по привычке начал тормозить с помощью педалей. Момент столкновения попал на видеорегистратор пострадавшей иномарки.

В ГИБДД просят родителей всегда проверять, как хорошо ребёнок владеет навыками катания и знает правила безопасного поведения во дворе и на проезжей части, перед прогулкой на улице.

Фото: пресс-служба ГИБДД Красноярска