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В Красноярске 7-летний велосипедист столкнулся с иномаркой

Главная Происшествия
Красноярск
18:40 20 Августа 2021
красноярск, дети, велосипед, дтп
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В Октябрьском районе Красноярска 7-летний мальчик не успел затормозить и врезался в иномарку. Ребёнок отделался ушибами.

ДТП произошло в проезде на улице Елены Стасовой. Юный велосипедист взял покататься велосипед с ручным тормозом. В тот момент, когда он подъехал к автомобилю, ребёнок по привычке начал тормозить с помощью педалей. Момент столкновения попал на видеорегистратор пострадавшей иномарки.

В ГИБДД просят родителей всегда проверять, как хорошо ребёнок владеет навыками катания и знает правила безопасного поведения во дворе и на проезжей части, перед прогулкой на улице.

Фото: пресс-служба ГИБДД Красноярска

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