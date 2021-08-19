В Красноярске ищут хозяина бочки с нефтепродуктами на острове Молокова

Прокуратура Красноярска начала проверку по факту разлива нефтепродуктов острове Молокова. Источником стала спрятанная под железобетонной конструкцией на острове бочка. Её хозяина сейчас ищут, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение поступило от очевидцев, увидевших в 500 метрах от Коммунального моста грязевое пятно. Сотрудники прокуратуры вызвали на место спасателей, которые убрали бочку и засыпали розлив сорбентом.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, виновные привлечены к установленной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе.

Утилизацией ёмкости займется администрация Центрального района.

Фото: прокуратура Красноярского края