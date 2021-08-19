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В Красноярске ищут хозяина бочки с нефтепродуктами на острове Молокова

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Красноярск
18:09 19 Августа 2021
красноярск, экология, енисей
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Прокуратура Красноярска начала проверку по факту разлива нефтепродуктов острове Молокова. Источником стала спрятанная под железобетонной конструкцией на острове бочка. Её хозяина сейчас ищут, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение поступило от очевидцев, увидевших в 500 метрах от Коммунального моста грязевое пятно. Сотрудники  прокуратуры вызвали на место спасателей, которые убрали бочку и засыпали розлив сорбентом. 

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, виновные привлечены к установленной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе.

Утилизацией ёмкости займется администрация Центрального района.

Фото: прокуратура Красноярского края

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