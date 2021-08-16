В Ачинске прохожие нашли скелет в районе Малоивановского кладбища



Страшную находку обнаружили жители Ачинска в районе Малоивановского кладбища. Скелетированный труп человека, предположительно, молодой девушки, они обнаружили во время прогулки.

О произошедшем они сразу сообщили в правоохранительные органы, при этом, сняли находку на видео и опубликовали в соцсетях.

Как отмечают очевидцы, тело погибшей находится там с зимы или с осени, так как на погибшая одета в теплую одежду. Чтобы установить личность и причину смерти погибшей, правоохранители назначили ряд экспертиз.

Фото: скриншот с видео "Ачинск Общественное движение"/ВКонтакте