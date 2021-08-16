Два человека пострадали в ДТП на перекрестке улиц Кутузова и Котовского

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека, произошло сегодня, 16 августа, в Красноярске на перекрестке улиц Кутузова и Котовского. Автомобиль Toyota двигался по улице Котовского, водитель, управлявший иномаркой, ехал на зеленый свет, но в него врезался ВАЗ, на высокой скорости движущийся по Кутузова.

Удар был настолько сильным, что Toyota буквально откинуло на тротуар и машина врезалась в светофор. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Момент ДТП попал на запись камер видеонаблюдения. Все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Фото: скриншот ЧП Красноярск/ВКонтакте