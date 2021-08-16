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В Красноярске пьяный мужчина разбил стёкла на 21 автомобиле

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Красноярск
15:35 16 Августа 2021
красноярск, хулиган
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В микрорайоне Солнечном во дворе дома №30 на улице 40 лет Побед нетрезвый пожилой мужчина разбил стёкла двадцати одной припаркованной машины. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину. Сейчас на месте работает следственная группа.

Машины 64-летний хулиган разбил камнем. О причинах поступка не сообщается. Фотографии происходящего появились в паблике микрорайона.

Сейчас следователи ведут проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Фото: vk.com/kras_sunny

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