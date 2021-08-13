Война вокруг детской песочницы развернулась в одном из дворов в Покровском

Настоящая война развернулась вокруг детской песочницы в одном из дворов по ул. Линейной. Вчера, 12 августа, гуляющие на детской площадке мамы с детьми, с удивлением обнаружили, что неизвестные люди привезли и выгрузили рядом с песочницей железные конструкции. Почти сразу появились рабочие, которые принялись устанавливать на площадке ограждение, и готовить инструменты для работы.

Оказалось, что рабочие планируют установить теневой навес, за который якобы дружно проголосовали жители близлежащих домов. Только вот все они как один утверждают, что голосовали не «за», а «против».

Мамочек, попытавшихся встать на защиту детской площадки, оттеснили сотрудники военизированной охраны, которых вызвали специалисты управляющей компании, и работа закипела. Вскоре на современной детской площадке появился железный навес, точь-в-точь похожий на тот, что расположен за углом соседнего дома. Правда, там он защищает от дождя, солнца и ветра мусорные баки, а никак не детскую песочницу. Возмущенные жители домов по ул. Линейная позвонили в полицию, депутатам, в управляющую компанию, но правды пока нигде не нашли.

Вот такая красота появилась на детской площадке на Покровке

Корреспонденту Sibnovosti жительница дома Янина Курьянова рассказала, что жуткое сооружение, появившееся на детской площадке, это дело рук детского центра, который арендует помещение на первом этаже дома по ул. Линейная, 112.

- Мы переехали сюда этим летом, но война между жителями и представителями центра, по словам жильцов, идет уже давно. Как говорят соседи, все они голосовали против строительства теневого навеса. Но есть и те, кто поставил свою подпись «за», будучи уверенными в том, что в песочнице построят красивые «грибочки», которые не испортят общий вид детской площадки, - объясняет Янина Курьянова. – Людей просто ввели в заблуждение, а когда вчера жители увидели, что именно здесь собираются строить, конечно, они возмутились, попытались остановить работы. Правда, почти сразу во двор приехали люди в форме, оцепили территорию, установили ограждение и смонтировали это ужасное сооружение.

Депутат городского Совета Роман Крастелев, который по просьбе жителей приехал во двор микрорайона, тоже был, мягко говоря, удивлен тем, что благоустройство проходит при силовой поддержке охранников с огнестрельным оружием.

«15 человек в форме, часть в штатском. Вообще уникальная ситуация. Первая песочница настолько сильно охраняемая» - прокомментировал происходящее депутат.

Охрану вызвали, чтобы жители не мешали проводить работы

- Понимаете, жители ведь в принципе не против каких-то новшеств. И если бы теневой навес, который построили в нашем дворе, был бы красивым, эстетичным, безопасным, то и вопросов ни у кого не возникло бы. Но это металлическое сооружение не только уродует внешний вид детской площадки и всего двора, оно не безопасно для детей. Ребенок может удариться о металлическую конструкцию, порезаться – там есть острые углы. К тому же, при его установке повредили абсолютно новое покрытие детской площадки, - говорит Янина Курьянова. - И вообще, нам, жителям, хотелось бы понимать: кто оплатил работы и стоимость этого «навеса»?

А жители возмущены ещё и тем, что при монтаже навеса было повреждено покрытие площадки

За чей счет банкет – выяснить не удалось. Сотрудники УК «Покровка Лайф» по телефону сообщили, что дать комментарий по происходящему может лишь управляющий, но «она сейчас на территории и перезвонит позже». К сожалению, но не к удивлению, звонок от сотрудницы УК в редакции так и не раздался.

Не ответила на звонок журналиста и руководитель центра. Жителям домов не оставили выбора: бороться с произволом им придется собственными силами.

- Мы отправим коллективные заявления в Стройнадзор, который сможет проверить достоверность подписей жителей на протоколах, так как у нас есть все основания полагать, что какие-то подписи были просто подделаны. Обязательно направим заявление в прокуратуру, как надзорный орган, имеет ли право работать детский центр в доме, где расположены два магазина, торгующие пивом. Направим документы и в полицию, и в Управление образованием. Будем бороться, потому что сегодня поставили еще один навес в соседнем дворе, и у нас есть подозрение, что это не последнее «украшение» на детских площадках нашего комплекса. Ведь помещения, которые арендует этот же детский центр, располагаются в трех домах нашего жилого комплекса. А нам, жителям, этого очень бы не хотелось, - говорит Янина.

Так выглядит детская площадка сегодня, 13 августа

Двор снова оказался под охраной. Правда, охраняют его от самих жителей

Sibnovosti.ru будут следить за развитием ситуации.

Фото: предоставили жители домов по ул. Линейная