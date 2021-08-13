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В Канске хозяин избил собаку и выкинул её в мусорный бак

Главная Происшествия
Красноярск
10:29 13 Августа 2021
в красноярском крае, животные
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В Канске, напротив магазина по улице Магистральной, в мусорном баке нашли окровавленного пса. Как рассказала журналисту Sibnovosti.ru зоозащитница Анна Андрекович, таким чудовищным способом от животного избавился его хозяин.

«Собака была в ужасном состоянии, в крови, с абсолютно непонимающим взглядом. Я забрала его на дачу, обстригла шерсть и увидела три колотые раны в районе затылка, в области лба разрез порядка полутора см, откуда он взялся, тоже непонятно", - прокомментировала зоозащитница.

Окровавленного пса пришлось в прямом смысле слова откапывать из под горы мусора. Животное выглядело настолько плохо, что Анна не надеялась на благополучный исход. Но, к счастью, забота и уход сделали свое дело: кобель пошел на поправку и Анна даже дала ему имя - Гоша. Рассказав эту историю в соцсетях, зоозащитница запустила флэшмоб в соцсетях «Гоша, живи!». Теперь неравнодушные жители Канска передают для пса игрушки, памперсы, лекарства и т.д. А еще, Анне удалось узнать и адрес хозяина-живодера.

«От этого инцидента до сих пор мурашки по коже. Не от травм увиденных за время работы с животными, я видела много "фарша", но как можно живую собаку закопать в мусорном баке?! Быть может это добрый человек просто решил избавится от старого пса. Бил, бил не добил, решил и так сойдёт – погрузил на тележку и средь бела дня избавился от "мусора". Я в ужасе от поступка, который совершил человек, и ужасе от того, что я живу с ним в одном городе», – пишет Анна в инстаграм-аккаунте приюта для бездомных животных «Четыре лапы и хвост».

С самим владельцем журналистам поговорить не удалось, но соседи рассказали, что пса зовут Михалыч. Возраст, теперь уже Григория Михалыча, примерно 7-10 лет. Сейчас пёс чувствует себя лучше и может самостоятельно лакать воду из миски. 

Анна подала заявление в полицию о жестоком обращении с животным и надеется, что общественный резонанс поможет найти и привлечь виновных за такую жестокость к ответственности

Фото: 4_lapu_hvost

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