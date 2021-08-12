Количество погибших в Хатанге оленей увеличилось до 1000

Количество оленей погибших в Хатанге увеличилось до тысячи. Ранее, мы сообщали со ccылкой на прокуратуру, что при осмотре берега реки Казачья было найдено 56 мёртвых оленей. Четыре из них – застрелены. Причинённый ущерб от действий браконьеров оценили в 120 тысяч рублей.

5 августа пограничники и охотинспектор министерства экологии и рационального природопользования края обнаружили ещё больше количество мёртвых оленей. Днём позже, из реки подняли ещё больше туш животных.

«По состоянию на 11 августа поднято из реки и складировано в отдалении от населенного пункта почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководной части реки. Работы по их удалению из водного объекта продолжаются», – рассказали в прокуратуре.

Сотрудники полиции уже возбудили по данному факту уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Его расследование контролирует прокуратура края.

«Осмотр погибших оленей, в том числе путем вскрытия мертвых животных ветеринарными врачами, показал, что все они погибли от попадания в легкие воды», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Хатанга.рф