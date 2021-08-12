В Красноярском крае утонул водолаз

В Красноярском крае, недалеко от Минусинска, погиб водолаз. Фотографии с места событий опубликованы в соцсетях.

По информации от КГУ «Спасатель», мужчина ушёл под воду на озере Тагарское. сообщение об этом поступило на телефон 112 от отдыхающих.

Прибывшие на место спасатели осмотрели берег и поверхность озера, а затем провели водолазные спуски. Обнаружив тело погибшего водолаза, спасатели передали тело сотрудникам МВД России.

По предварительной версии, погибший мог искать в водоёме украшения.

Фото: vk.com/minusinsk_pwm