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В Красноярске погиб мотоциклист, влетев под КамАЗ

Главная Происшествия
Красноярск
13:40 12 Августа 2021
мотоциклы, дтп, происшествия, общество
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Еще одна трагедия произошла накануне, вечером 11 августа в Красноярске. В дорожно-транспортном происшествии погиб 36-летний водитель мотоцикла, пассажир - получил травмы.

Авария случилась  в половине одиннадцатого вечера на улице Северное шоссе, 51/2. Водитель мотоцикла Suzuki врезался в ехавший впереди в попутном направлении большегруз, которым управлял 33-летний мужчина.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, 30-летний пассажир мотоцикла получил травмы. В ГИБДД отмечают: мужчины были хоть и в шлемах, но без защитной экипировки.

По факту аварии проводится расследование. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают байкерам о необходимости использовании защитной экипировки, соблюдения скоростного режима, который позволит в экстренной ситуации осуществлять  контроль за движением транспортного средства. Также следует соблюдать безопасное расстояние и быть готовым принять меры для торможения.

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