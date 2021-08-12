В Красноярске погиб мотоциклист, влетев под КамАЗ

Еще одна трагедия произошла накануне, вечером 11 августа в Красноярске. В дорожно-транспортном происшествии погиб 36-летний водитель мотоцикла, пассажир - получил травмы.

Авария случилась в половине одиннадцатого вечера на улице Северное шоссе, 51/2. Водитель мотоцикла Suzuki врезался в ехавший впереди в попутном направлении большегруз, которым управлял 33-летний мужчина.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, 30-летний пассажир мотоцикла получил травмы. В ГИБДД отмечают: мужчины были хоть и в шлемах, но без защитной экипировки.

По факту аварии проводится расследование. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают байкерам о необходимости использовании защитной экипировки, соблюдения скоростного режима, который позволит в экстренной ситуации осуществлять контроль за движением транспортного средства. Также следует соблюдать безопасное расстояние и быть готовым принять меры для торможения.