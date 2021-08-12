На 15 млн рублей обманул пенсионеров потребительский кооператив «Совет» из Красноярска

Уголовное дело о хищении у граждан более 15 млн рублей по материалам прокурорской проверки возбуждено в Красноярском крае. Проверку соблюдения законодательства о кредитной кооперации провели прокуроры Советского и Железнодорожного районов г. Красноярска и ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.

Оказалось, что 22 жителя Красноярского края пострадали от деятельности потребительского кооператива «Совет», который осуществлял прием личных сбережений граждан под условием их возврата с выплатой высоких процентов. Фактически свои обязательства «Совет» не исполнял и вкладчики, большинство из которых являлись пенсионерами, потеряли свои деньги. Общий ущерб составил более 15 млн рублей.