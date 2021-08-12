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На 15 млн рублей обманул пенсионеров потребительский кооператив «Совет» из Красноярска

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Красноярск
12:10 12 Августа 2021
общество, мошенники, в красноярском крае
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Уголовное дело о хищении у граждан более 15 млн рублей по материалам прокурорской проверки возбуждено в Красноярском крае.  Проверку соблюдения законодательства о кредитной кооперации провели прокуроры Советского и Железнодорожного районов г. Красноярска и ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.

Оказалось, что 22 жителя Красноярского края пострадали от деятельности потребительского кооператива «Совет», который осуществлял прием личных сбережений граждан под условием их возврата с выплатой высоких процентов. Фактически свои обязательства «Совет» не исполнял и вкладчики, большинство из которых являлись пенсионерами, потеряли свои деньги. Общий ущерб составил более 15 млн рублей.

«По результатам уголовной проверки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».  Расследование находится на контроле прокуратуры. Жители региона, чьи права были нарушены КПК «Совет», могут обратиться с заявлением в правоохранительные органы», - сообщает пресс-служба ведомства.

 

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