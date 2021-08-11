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Под Хатангой расстреляли десятки северных оленей

Главная Происшествия
Красноярск
12:49 11 Августа 2021
браконьер, в красноярском крае
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Как сообщает информационный портал Хатанга.рф, на севере Красноярского края убили больше десятка диких северных оленей.

«В ночь со 02 на 03 августа в окрестностях села были буквально расстреляны десятки оленей. Похоже, стадо совершало миграционный переход из просторов Таймыра в Эвенкию», – говорится в сообщении.

Под Хатангой расстреляли десятки северных оленей

На снимках видно, что пространство от спуска до берега реки Казачья усыпано ранеными и мёртвыми животными. Большинство из них – телята. Журналисту Сибновостей в полиции Хатанги рассказали, что тела обнаружил охотинспектор. Расследование по делу уже ведётся.

Под Хатангой расстреляли десятки северных оленей

Фото: хатанга.рф

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