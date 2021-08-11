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Красноярцу грозит 8 лет тюрьмы за контрабанду таблеток для похудения

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Красноярск
10:58 11 Августа 2021
красноярск, мвд
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Красноярец попал под следствие за контрабанду препаратов для похудения, сообщает пресс-службе красноярского МВД.

44-летний мужчина заказывал препараты, оборот которых на территории РФ ограничен, через интернет. После получения заказа, он размещал рекламу о продаже таблеток в мессенджерах, покупателям мужчина переправлял товар по почте.

При задержании у красноярца нашли 10 кг запрещённых таблеток. В отношении ранее не судимого мужчины возбудили уголовное дело по  части 1 статьи 226.1 УК РФ, а также части 3 статьи 234 УК РФ. Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание до 8 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

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