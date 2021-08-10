Хулиган попал под суд за угрозу автоматом

Красноярцу грозит 5 лет тюрьмы за угрозы автоматом в здании спортзале, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

В декабре 2020 года в одном из спортзалов Центрального района двое мужчин повздорили во время игры в футбол. Не сумев разрешить дело миром, злоумышленник сбегал на улицу за автоматом. Угрожая своему обидчику оружием, он несколько раз ударил того по лицу.

Стоит отметить, что в зале были и другие люди, в том числе и несовершеннолетние.

Правоохранители задержали мужчину в феврале, при этом он пытался обмануть полицейских: купил авиабилет до Новосибирска, а сам в это время отправился туда на автомобиле.

Теперь мужчина предстанет перед судом по части 2 статье 213 УК РФ.