11 августа
Красноярск
погода +16 °C
73.6
 
€ 86.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Хулиган попал под суд за угрозу автоматом

Главная Происшествия
Красноярск
19:10 10 Августа 2021
хулиган, красноярск
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

Красноярцу грозит 5 лет тюрьмы за угрозы автоматом в здании спортзале, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

В декабре 2020 года в одном из спортзалов Центрального района двое мужчин повздорили во время игры в футбол. Не сумев разрешить дело миром, злоумышленник сбегал на улицу за автоматом. Угрожая своему обидчику оружием, он несколько раз ударил того по лицу. 

Стоит отметить, что в зале были и другие люди, в том числе и несовершеннолетние. 

Правоохранители задержали мужчину в феврале, при этом он пытался обмануть полицейских: купил авиабилет до Новосибирска, а сам в это время отправился туда на автомобиле.

Теперь мужчина предстанет перед судом по части 2 статье 213 УК РФ. 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На 17 лет в колонию отправится мать из Ужура, продавшая своих маленьких детей педофилам

На 17 лет в колонию отправится мать из Ужура, продавшая своих маленьких детей педофилам

10 Августа 2021 г.
Её подельники осуждены на 23 и 12,5 лет лишения свободы соответственно
Новости Красноярска: «Маленький мальчик игрушку нашёл...»: в красноярске ребёнок едва не застрелил мать

«Маленький мальчик игрушку нашёл...»: в красноярске ребёнок едва не застрелил мать

10 Августа 2021 г.
Ракетницу малыш нашёл на городской улице
Новости Красноярска: Красноярец украл ювелирные украшения на 500 тысяч и убежал

Красноярец украл ювелирные украшения на 500 тысяч и убежал

10 Августа 2021 г.
Мужчина воспользовался невнимательностью продавца
Новости Красноярска: Красноярец отметил день рождения в сауне и получил ожог глаз

Красноярец отметил день рождения в сауне и получил ожог глаз

9 Августа 2021 г.
Вместе с ним пострадали пять его друзей
Новости Красноярска: В Канске обиженный водитель открыл стрельбу

В Канске обиженный водитель открыл стрельбу

9 Августа 2021 г.
Пострадало два человека
Новости Красноярска: В Красноярске 9-летний мальчик попал под колёса автомобиля

В Красноярске 9-летний мальчик попал под колёса автомобиля

6 Августа 2021 г.
Ребёнок получил серьёзные травмы
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярка выпала из окна и погибла

Красноярка выпала из окна и погибла

9 Августа 2021 г.
В инциденте разбираются сотрудники полиции
Новости Красноярска: В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

9 Августа 2021 г.
Она ушла из дома 3 августа
Новости Красноярска: От матери пропавшего в Козульке мальчика требуют деньги

От матери пропавшего в Козульке мальчика требуют деньги

5 Августа 2021 г.
Сейчас полиция ищет вымагателя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru