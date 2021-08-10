«Маленький мальчик игрушку нашёл...»: в красноярске ребёнок едва не застрелил мать

В Красноярске ребёнок нашёл на улице ракетницу «сигнал охотника» и случайно выстрелил им в свою мать. Ракета попала женщине в лоб. Видео с рассказом матери опубликовал телеграм-канал «ТВК».

Молодая женщина рассказала, что предмет, похожий на ручку, мальчик подобрал на улице. Мама торопилась, поэтому внимания на это не обратила. Во время поездки в автобусе, мальчик играл с предметом и случайно нажал на спуск.

«Стояла целая остановка людей, но ко мне никто не подошёл. Мне было очень больно, я плакала, а ребёнок кричал „Мама, живи!“. В ушах был звон, в глазах боль и вспышки. , если честно, не понимала в тот момент, буду ли я жить», – рассказывает женщина.

В полиции сообщили, что женщина с заявлением не обращалась и о ситуации они узнали из СМИ. Сейчас ее личность установлена, проводится проверка. После ее окончания, будет принято решение. Занимаются этим вопросом сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

«Могли быть худшие последствия, если бы штука попала в ребенка. Я и предположить не могу, как она могла оказаться на улице рядом с нашим домом. Я хочу предупредить других мамочек, чтобы они не разрешали детям ничего поднимать на улице», – делится Наталья. — Я хочу предупредить других мамочек, чтобы они не разрешали детям ничего поднимать на улице».

В полиции сообщили, что о происшествии узнали из СМИ, мама в органы МВД не обращалась. Сейчас ее личность установлена, проводится проверка. После ее окончания, будет принято решение. Занимаются этим вопросом сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Фото: © maksimov.su