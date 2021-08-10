На 17 лет в колонию отправится мать из Ужура, продавшая своих маленьких детей педофилам

К 17 годам лишения свободы приговорили 30-летнюю мать-алкоголичку из Ужура, которая продавала в сексуальное рабство своих несовершеннолетних детей 3 и 5 лет. Её подельники - 64-летний и 58-летний мужчины - отправятся в исправительную колонию строгого режима на 23 года и 12,5 лет соответственно.

Зверское преступление в отношении двух малолетних детей они совершили в 2018 году. Тогда жительница Ужура решила заработать, продав своих несовершеннолетних детей знакомому, который их изнасиловал, а затем привез пятилетнего мальчика к своим приятелям 58-ми и 50-ти лет, которые тоже надругались над малышом. За это они заплатили матери ребенка по 1 тысяче рублей.

Следствию удалось установить несколько эпизодов сексуального насилия над детьми. Все подозреваемые задержаны. Дело вели следователи управления особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, доказательства которые они собрали, позволили суду вынести обвинительный приговор.

64-летний мужчина приговорен к 23 годам лишения свободы, 58-летний - к 12,5 годам. Мать детей, которая не только допустила, но и всячески способствовала совершению преступлений, отправится в колонию общего режима на 17 лет.

Еще один фигурант уголовного дела - 50-лений обвиняемый - направлен на принудительное лечение, так как по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что он страдает психическим расстройством.

На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.