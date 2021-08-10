Красноярец украл ювелирные украшения на 500 тысяч и убежал

В Красноярске задержали «по горячим следам» грабителя ювелирного магазина. Неоднократно судимый житель города похитил золотых украшений на 500 тысяч из-за невнимательности продавца. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.

Всё произошло в Центральном районе города. В ювелирный магазин зашёл мужчина и попросил показать кольцо. Когда работница магазина отвлеклась, злоумышленник схватил планшет с украшениями и выбежал из здания.

Найти его удалось по горячим следам. Преступником оказался 29-летний местный житель, который ранее был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

