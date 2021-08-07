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Дело об уклонении Анатолия Быкова от уплаты налогов приближается к суду

Главная Происшествия
Красноярск
11:22 7 Августа 2021
уголовное, дело, налоги, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае окончено предварительное следствие по одному из уголовных дел в отношении Анатолия Быкова. Предприниматель обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты НДФЛ в особо крупном размере).

Материалы уголовного дела говорят о событиях 2014-2019 годов. По данным главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, две иностранные компании заключили с Анатолием Быковым безвозмездные соглашения и договор об уступке права требования долга к трем красноярским организациям, аффилированным обвиняемому.

«Организации-должники частично погасили задолженность перед Анатолием Быковым на общую сумму более 467 млн руб. С полученных доходов обвиняемым, как физическим лицом, умышленно не исчислен и не уплачен налог на доходы физических лиц в сумме более 60 млн руб.», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что Анатолий Быков отрицает свою причастность к преступлению.

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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