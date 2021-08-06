6 августа
Красноярск
погода +21 °C
73.13
 
€ 86.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске 9-летний мальчик попал под колёса автомобиля

Главная Происшествия
Красноярск
14:20 6 Августа 2021
красноярск, ребенок, дтп
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В Красноярске на улице Судостроительной автомобиль Mitsubishi сбил 9-летнего мальчика. Ребёнок выскочил на дорогу во время игры, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Водитель поздно заметил ребёнка из-за припаркованной на обочине машины. От удара мальчик подлетел, а затем проехался по асфальту. Ребёнок сразу поднялся на ноги, но идти не смог. В ГИБДД отметили, что в результате аварии он получил серьезные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции выяснили, что родители школьника находились неподалеку, и всего на несколько минут потеряли ребенка из вида.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Хакасии убили семью из пяти человек

В Хакасии убили семью из пяти человек

5 Августа 2021 г.
О причинах поступка не сообщается
Новости Красноярска: От матери пропавшего в Козульке мальчика требуют деньги

От матери пропавшего в Козульке мальчика требуют деньги

5 Августа 2021 г.
Сейчас полиция ищет вымагателя
Новости Красноярска: В Красноярске под колёсами авто погиб пенсионер

В Красноярске под колёсами авто погиб пенсионер

4 Августа 2021 г.
Мужчина переходил дорогу по «зебре»
Новости Красноярска: В Красноярске оптовый курьер наркомагазина может получить пожизненное

В Красноярске оптовый курьер наркомагазина может получить пожизненное

4 Августа 2021 г.
По словам мужчины, он просто делал то, что ему говорили
Новости Красноярска: В Ачинске похитили работника автосервиса из-за слишком долгого ремонта

В Ачинске похитили работника автосервиса из-за слишком долгого ремонта

4 Августа 2021 г.
Полиция и Росгвардия объявляли план «Перехват»
Новости Красноярска: В Ачинске водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Ачинске водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

3 Августа 2021 г.
Женщина скончалась в реанимации
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Ветлужанке идёт град

В Ветлужанке идёт град

4 Августа 2021 г.
Видео происходящего опубликовали в соцсетях
Новости Красноярска: Пропавшая в Белых Росах женщина найдена живой

Пропавшая в Белых Росах женщина найдена живой

4 Августа 2021 г.
Напомним, что женщина пропала две недели назад
Новости Красноярска: «Стрела» попала в цель в Красноярске

«Стрела» попала в цель в Красноярске

1 Августа 2021 г.
«Красный Яр» уступил гостям 13:26 в матче чемпионата России по регби
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru