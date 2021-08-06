В Красноярске 9-летний мальчик попал под колёса автомобиля

В Красноярске на улице Судостроительной автомобиль Mitsubishi сбил 9-летнего мальчика. Ребёнок выскочил на дорогу во время игры, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Водитель поздно заметил ребёнка из-за припаркованной на обочине машины. От удара мальчик подлетел, а затем проехался по асфальту. Ребёнок сразу поднялся на ноги, но идти не смог. В ГИБДД отметили, что в результате аварии он получил серьезные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции выяснили, что родители школьника находились неподалеку, и всего на несколько минут потеряли ребенка из вида.