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В Хакасии убили семью из пяти человек

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Красноярск
15:05 5 Августа 2021
скр, убийство, хакасия
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В Ширинском районе Хакасии 36-летний рецидивист убил семью из пяти человек, сообщает пресс-служба следственного комитета. 

Кровавая драма разыгралась в селе Джирим. Полиция обнаружила на территории частного дома тела пяти человек: пожилой женщины, ее сына и внучки, а также супруга женщины и его брата. У всех были колото-резаные ранения. Убийцу удалось задержать по горячим следам. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за тяжкие преступления.

Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудило уголовное дело по части 2 статье 105. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела.

Фото: sledcom.ru

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