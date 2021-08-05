От матери пропавшего в Козульке мальчика требуют деньги

Как сообщил Сибновостям сосбвенный источник, от матери пропавшего в Козульке 14-летнего Никиты Воронина потребовали деньги. Неизвестный связался с женщиной через мессенджер и сообщил, что мальчик у него. За возвращение ребёнка преступник потребовал 30 тысяч.

В правоохранительных органах информацию подтвердили. Сейчас проводится проверка. Другой информации пока нет.

Напомним, что Никита Воронин пропал 11 июля. Последний раз мальчика видели в день исчезновения в 20:30 идущим по обочине автодороги Ачинск — Канск. Для поиска мальчика планировали использовать квадрокоптер. Мальчик нуждается в медицинской помощи. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Никиты, просят обратиться по телефону (391) 227-06-45 или связаться с волонтерами по номеру +7 950 99-66-066.

Фото: Поиск пропавших детей – Красноярск