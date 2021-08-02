2 августа
Красноярск
погода +21 °C
73.02
 
€ 86.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Женщина избила подростков в Канске

Главная Происшествия
Красноярск
16:48 2 Августа 2021
в красноярском крае, драка, подросток
версия для печати Ico_print

Полицейские Канска расследуют дело о причинении побоев троим подросткам в Канске. Зачинщицей драки была местная 33-летняя жительница.

По предварительным данным, 1 августа между женщиной и подростками произошёл конфликт. По информации издания «Проспект Мира», причиной стала внешность подростков: женщине не понравился яркий макияж и разноцветные волосы. По словам очевидцев, женщина могла быть пьяна. 

Трем из них женщина нанесла побои — девочкам 2005 и 2007 годов рождения и мальчику 2007 года рождения. Родители пострадавших уже обратились в полицию. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства.

«По итогу будет дана правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение», – сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске 18-летняя девушка обокрала пенсионерку

В Красноярске 18-летняя девушка обокрала пенсионерку

2 Августа 2021 г.
Юная аферистка попросила у красноярской пенсионерки
Новости Красноярска: «Просто хотел покататься»: пьяный красноярец угнал машину с АЗС

«Просто хотел покататься»: пьяный красноярец угнал машину с АЗС

2 Августа 2021 г.
И уехал в Сосновоборск
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае утонуло два человека

За сутки в Красноярском крае утонуло два человека

1 Августа 2021 г.
В обоих случаях виноват алкоголь
Новости Красноярска: Пропавшая неделю назад красноярка найдена мёртвой

Пропавшая неделю назад красноярка найдена мёртвой

1 Августа 2021 г.
Тело найдено с явными признаками насильственной смерти
Новости Красноярска: Пьяный водитель в Минусинске оказался угонщиком

Пьяный водитель в Минусинске оказался угонщиком

1 Августа 2021 г.
Инспекторы ДПС остановили Honda в центре города
Новости Красноярска: В Красноярске женщина уехала ночью на такси и пропала

В Красноярске женщина уехала ночью на такси и пропала

31 Июля 2021 г.
Её ищут уже неделю
Новости компаний
28/07
Виды и особенности страховок по России и за границей
27/07
Почему снижается общий белок в крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Фанаты красноярского «Енисея» протестуют против закрытых стадионов

Фанаты красноярского «Енисея» протестуют против закрытых стадионов

28 Июля 2021 г.
Они устроили флшмоб #пуститекрасноярцевнастадион
Новости Красноярска: Красноярец Станислав Меркис будет рулить соцсетями сборной России по футболу

Красноярец Станислав Меркис будет рулить соцсетями сборной России по футболу

28 Июля 2021 г.
Бывший пресс-атташе «Енисея» Стас Меркис получил в Москве повышение
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» может возглавить Роберт Евдокимов

Футбольный «Енисей» может возглавить Роберт Евдокимов

29 Июля 2021 г.
Но он не единственная кандидатура
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru