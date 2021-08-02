Женщина избила подростков в Канске

Полицейские Канска расследуют дело о причинении побоев троим подросткам в Канске. Зачинщицей драки была местная 33-летняя жительница.

По предварительным данным, 1 августа между женщиной и подростками произошёл конфликт. По информации издания «Проспект Мира», причиной стала внешность подростков: женщине не понравился яркий макияж и разноцветные волосы. По словам очевидцев, женщина могла быть пьяна.

Трем из них женщина нанесла побои — девочкам 2005 и 2007 годов рождения и мальчику 2007 года рождения. Родители пострадавших уже обратились в полицию. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства.

«По итогу будет дана правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение», – сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости