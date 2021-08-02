В Красноярске 18-летняя девушка обокрала пенсионерку

В Красноярске полицейские поймали 18-летнюю воровку. Девушка украла у пенсионерки 65 тысяч рублей и два золотых кольца, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Известно о произошедшем стало от самой пенсионерки. 82-летняя женщина обратилась с заявлением о краже в дежурную часть полиции в Черёмушках. Она рассказала, что недавно к ней обратилась девушка и попросила отдать ей ненужные вещи. Пожилая женщина согласилась и начала собирать вещи. В этот момент и произошла кража.

Воровкой оказалась ранее не судимая 18-летняя жительница Красноярска. Сейчас следователи ОП № 8 МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы», – рассказали в пресс-службе.