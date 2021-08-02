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«Просто хотел покататься»: пьяный красноярец угнал машину с АЗС

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Красноярск
13:05 2 Августа 2021
красноярск, угон, происшествие
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Пьяный житель Красноярска угнал автомобиль Toyota с заправки. Машина принадлежала приятелю мужчины.

Полицейские установили, что мужчины заехали на заправку, владелец авто отравился платить за бензин, 42-летний приятель сел за руль и уехал. Автомобиль нашли в Сосновоборске. Свои действия мужчина объяснил простым желанием покататься.

Проверка мужчины на алкотестере показала 0,48 мг/л. Как оказалось, ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение, за что был лишен прав на 24 месяца. На сей раз полиция возбудило против него два уголовных дела: по статье 264.1 и части 1 статьи 166

Фото: © Владимир Баранов / РИА Новости

 

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