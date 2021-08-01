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За сутки в Красноярском крае утонуло два человека

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Красноярск
14:40 1 Августа 2021
в красноярском крае, вода, алкоголь
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За сутки на озёрах Красноярска и пригорода утонули два человека. В обоих случаях к трагедии привело купание в состоянии алкогольного опьянения.

За сутки в Красноярском крае утонуло два человека. Во всех случаях виноват алкоголь.

Первый вызов в КГКУ «Спасатель» поступил около 14:00 в субботу. Спасатели выехали к озеру посёлка Минино, где искали тело больше 3 часов, после чего передали его полицейским.

Второй случай произошёл на озере Песчанка в Советском районе. Вызов поступил спустя час. Спасатели обследовали 2 100 квадратных метров дна водоёма, обнаружили тело мужчины и передали его полиции.

Фото: КГКУ «Спасатель»

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