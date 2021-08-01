Пропавшая неделю назад красноярка найдена мёртвой

Пропавшая 23 июля Вероника Коробкина найдена мёртвой, сообщает пресс-служба следственного комитета Красноярского края. Тело женщины нашли в лесу со следами насильственной смерти.

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, неделю назад женщина вышла от подруги, села в такси в Белых Росах и отправилась домой. Однако по пути ей кто-то позвонил и вместо дома, Вероника поехала в кафе "Шанс". С тех пор, о местонахождении женщины было неизвестно.

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