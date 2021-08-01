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Пьяный водитель в Минусинске оказался угонщиком

Главная Происшествия
Красноярск
11:55 1 Августа 2021
угон, автомобиль, мвд, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В центре Минусинска инспекторы ДПС остановили автомобиль Honda с механическими повреждениями. Как оказалось, его водитель был пьян и к тому же имел при себе водительского удостоверения и документов на автомобиль.

Инспекторы ДПС выяснили, что молодой человек угнал автомобиль. В связи с этим была вызвана следственно-оперативная группа.

В результате, как сообщили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). В настоящее время водитель находится под подпиской о невыезде.  

«Кроме этого, Минусинский мировой суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток за управления автомобилем в состоянии опьянения без водительского удостоверения», - добавил в краевом главке полиции.

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю

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