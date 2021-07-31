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В Красноярске женщина уехала ночью на такси и пропала

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Красноярск
19:31 31 Июля 2021
красноярск, пропавшие, поиск
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В Красноярске пропала 41-летняя женщина, которая ночью направлялась домой. Вот уже неделю её ищут полицейские и волонтёры.

В Красноярске уже неделю ищут пропавшую 41-летнюю женщину. Вероника Коробкина вышла их дома № 8 на улице Карамзина, но домой на проспект Ульяновский так не вернулась. Всё произошло в ночь 23 июля. Полиция и волонтёры ищут её уже неделю.

Домой женщина отправилась на такси. По информации телеграм-канала Kras Mash, полиция уже допросила водителя авто. Он подтвердил, что Вероника действительно собиралась ехать домой. Однако в дороге ей кто-то позвонил, после чего она попросила водителя отвезти её в кафе «Шанс» на улице 9 Мая.

Приметы пропавшей: возраст 30-35 лет, рост 160 см, глаза карие, длинные волосы до плеч, окрашены в рыжий, среднего телосложения.

Особые приметы: на левом предплечье цветное тату в виде рыбы, на копчике татуировка «рептилия».

Одета в серое платье до колен и розовые босоножки; на шее золотая цепочка с подвеской. С собой женщина взяла белую сумку, документы и телефон в бирюзовом чехле.

Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам:

  • 8 (391) 269-29-17 - дежурная часть отдела полиции №12;
  • 8-950-99-66-066 - волонтёры (круглосуточно).

Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

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