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В Богучанском районе в ДТП пострадали три человека

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Красноярск
19:30 27 Июля 2021
происшествия, авария, дтп
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Как сообщили в ГИБДД Богучанского района, дорожно-транспортное происшествие произошло на 200 км трассы «Канск — Абан — Богучаны».

Микроавтобус «Hyundai Grand Starex» перевозил из Красноярска в Кодинск пятерых пассажиров. По пути транспортное средство перевернулось. В результате ДТП трое пассажиров пострадали (мужчины возрастом 36 и 46 лет и 29-летняя девушка). Пострадавших отвезли в медицинское учреждение.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулём.

Фото: instagram.com/gibdd_boguchany

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