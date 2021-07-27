В Богучанском районе в ДТП пострадали три человека

Как сообщили в ГИБДД Богучанского района, дорожно-транспортное происшествие произошло на 200 км трассы «Канск — Абан — Богучаны».

Микроавтобус «Hyundai Grand Starex» перевозил из Красноярска в Кодинск пятерых пассажиров. По пути транспортное средство перевернулось. В результате ДТП трое пассажиров пострадали (мужчины возрастом 36 и 46 лет и 29-летняя девушка). Пострадавших отвезли в медицинское учреждение.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулём.

Фото: instagram.com/gibdd_boguchany