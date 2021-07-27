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В Красноярске пьяный водитель Volkswagen врезался в забор

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Красноярск
13:35 27 Июля 2021
авария, красноярск
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на улице Батурина автомобиль Фольксваген врезался в забор. Видеозапись с места происшествия появилась в паблике «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, как автомобиль петляет на ночной дороге, едва не выезжает на тротуар с одной стороны, а затем протаранил забор на другой стороне дороги.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, мужчина не пострадал. Как показало освидетельствование, он был пьян. Теперь автомобилисту грозит лишение прав и штраф.

В ГИБДД напомнили, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых опасных правонарушений, влекущих за собой трагедию на дороге. За управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит административный штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования влечет аналогичные последствия. За повторное совершение данного правонарушения наступает уголовная ответственность. Сообщить о пьяном водителе на дороге можно по телефону «Синей линии» ГИБДД 263-10-19.

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