В Красноярске пьяный водитель Volkswagen врезался в забор

В Красноярске на улице Батурина автомобиль Фольксваген врезался в забор. Видеозапись с места происшествия появилась в паблике «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, как автомобиль петляет на ночной дороге, едва не выезжает на тротуар с одной стороны, а затем протаранил забор на другой стороне дороги.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, мужчина не пострадал. Как показало освидетельствование, он был пьян. Теперь автомобилисту грозит лишение прав и штраф.

В ГИБДД напомнили, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых опасных правонарушений, влекущих за собой трагедию на дороге. За управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит административный штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования влечет аналогичные последствия. За повторное совершение данного правонарушения наступает уголовная ответственность. Сообщить о пьяном водителе на дороге можно по телефону «Синей линии» ГИБДД 263-10-19.