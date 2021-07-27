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Турист четыре дня пролежал обездвиженным на Ергаках

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Красноярск
13:15 27 Июля 2021
мчс, туристы
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали со стоянки коло озера Малое Безрыбное в национальном парке Ергаки 53-летнего туриста. У мужчины случился инсульт во время похода. Его парализовало.

Мужчину оставили на стоянке около озера Малое Безрыбное вместе с двумя членами группы. Остальные 9 человек вышли туда, где можно было поймать связь и вызвать спасателей.

Звонок спасателям поступил 25 июля. На следующий день из Абакана на место вылетел вертолет Ми-8. К моменту, когда прибыли спасатели и медики мужчина был обездвижен четыре дня.  Врачи осмотрели пострадавшего, погрузили на носилки, и отправили в больницу Абакана.

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