Турист четыре дня пролежал обездвиженным на Ергаках

Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали со стоянки коло озера Малое Безрыбное в национальном парке Ергаки 53-летнего туриста. У мужчины случился инсульт во время похода. Его парализовало.

Мужчину оставили на стоянке около озера Малое Безрыбное вместе с двумя членами группы. Остальные 9 человек вышли туда, где можно было поймать связь и вызвать спасателей.

Звонок спасателям поступил 25 июля. На следующий день из Абакана на место вылетел вертолет Ми-8. К моменту, когда прибыли спасатели и медики мужчина был обездвижен четыре дня. Врачи осмотрели пострадавшего, погрузили на носилки, и отправили в больницу Абакана.