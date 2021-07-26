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В Советском районе по вине водителя автомобиля с иностранными номерами травмирован ребенок

Главная Происшествия
Красноярск
15:30 26 Июля 2021
общество, происшествия, дтп, ребенок
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Без прав и на машине с иностранными номерами: по вине безответственного водителя в аварии был травмирован четырехлетний мальчик. Как сообщает  ОГИБДД МУ МВД России «Красноярска», дорожно-транспортное происшествие произошло в Советском районе. Накануне, 25 июля, в микрорайоне Солнечный на улице 60 лет Образования СССР 27-милетний водитель «Хонда Одиссей» при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Хонда Степвагон. После этого, не справившись с управлением, он врезался в два припаркованных автомобиля «Тойота Королла» и «Форд Фиеста».

В результате ДТП, житель ближнего зарубежья, который управлял автомобилем, отделался легким испугом, а вот его 4-летний пассажир получил травмы. Ребенок хоть и сидел в детском кресле, но не был пристегнут.

Когда сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, выяснилось, что виновник аварии и вовсе не имеет прав на управление транспортным средством, вождению не обучался, а автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке на территории Российской Федерации.

"За данное нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За нарушение правил перевозки детей ему также грозит штрафа -- 3 тысячи рублей. По факту ДТП полицейскими проводится проверка", - сообщили  в ведомстве.

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