В Советском районе по вине водителя автомобиля с иностранными номерами травмирован ребенок

Без прав и на машине с иностранными номерами: по вине безответственного водителя в аварии был травмирован четырехлетний мальчик. Как сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Красноярска», дорожно-транспортное происшествие произошло в Советском районе. Накануне, 25 июля, в микрорайоне Солнечный на улице 60 лет Образования СССР 27-милетний водитель «Хонда Одиссей» при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Хонда Степвагон. После этого, не справившись с управлением, он врезался в два припаркованных автомобиля «Тойота Королла» и «Форд Фиеста».

В результате ДТП, житель ближнего зарубежья, который управлял автомобилем, отделался легким испугом, а вот его 4-летний пассажир получил травмы. Ребенок хоть и сидел в детском кресле, но не был пристегнут.

Когда сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, выяснилось, что виновник аварии и вовсе не имеет прав на управление транспортным средством, вождению не обучался, а автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке на территории Российской Федерации.