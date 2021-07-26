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Полицейские Таймыра за пару часов раскрыли квартирную кражу

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Красноярск
14:39 26 Июля 2021
общество, происшествия, таймыр, кража
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Всего час понадобился полицейским Таймыра, чтобы раскрыть квартирную кражу. Заявление в дежурную часть написал 35-летний мужчина, он рассказал сотрудникам уголовного розыска, что пока его не было дома, из квартиры неизвестные вынесли всю бытовую технику. 

Сотрудникам уголовного розыска в течение нескольких часов удалось установить и задержать причастную к хищению знакомую пострадавшего. Женщина 1979 г.р. была неоднократно судима и знала, что в квартире потерпевшего нет замка на входной двери. Вместе со своими подельниками она пришла в отсутствие хозяина к нему домой и без зазрения совести вынесла оттуда стиральную машинку и холодильник.

Похищенное имущество незадачливая воровка даже не успела продать, как её задержали, а бытовую технику вернули законному владельцу. Сейчас предприимчивой похитительнице грозит новый срок: до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

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