Полицейские Таймыра за пару часов раскрыли квартирную кражу

Всего час понадобился полицейским Таймыра, чтобы раскрыть квартирную кражу. Заявление в дежурную часть написал 35-летний мужчина, он рассказал сотрудникам уголовного розыска, что пока его не было дома, из квартиры неизвестные вынесли всю бытовую технику.

Сотрудникам уголовного розыска в течение нескольких часов удалось установить и задержать причастную к хищению знакомую пострадавшего. Женщина 1979 г.р. была неоднократно судима и знала, что в квартире потерпевшего нет замка на входной двери. Вместе со своими подельниками она пришла в отсутствие хозяина к нему домой и без зазрения совести вынесла оттуда стиральную машинку и холодильник.

Похищенное имущество незадачливая воровка даже не успела продать, как её задержали, а бытовую технику вернули законному владельцу. Сейчас предприимчивой похитительнице грозит новый срок: до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.