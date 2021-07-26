26 июля
Красноярск
погода +31 °C
73.77
 
€ 86.85
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Курагинском районе 15-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП и разбился

Главная Происшествия
Красноярск
12:00 26 Июля 2021
дтп, авария, общество, мотоциклы, подросток
версия для печати Ico_print

Еще одно дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб несовершеннолетний, произошло 24 июля в Красноярском крае. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, в Круагинском районе 15-летний парень решил покататься на мотоцикле «Racer», который приобрел в конце июля.

На 39 км автодороги «Курагино-Черемшанка» юноша не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, двигавшихся по правой стороне дороги. Мотоцикл опрокинулся, молодой человек был без шлема и получил телесные повреждения. Подростка госпитализировали, но спасти его врачам не удалось, от полученных травм он скончался в районной больнице. Пешеходы в аварии не пострадали.

Позже выяснилось, что на погибшего подростка в этом году уже были собраны материалы за управление мопедом, не имея права управления, а его мать привлекалась к ответственности за передачу права управления транспортным средством несовершеннолетнему.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: МВД по региону

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Черной сопке в Красноярске туристов придавило квадроциклом

На Черной сопке в Красноярске туристов придавило квадроциклом

26 Июля 2021 г.
Пострадавших госпитализировали, но прежде искали несколько часов
Новости Красноярска: В Красноярске на выходных пьяные пассажиры устроил дебош в автобусе

В Красноярске на выходных пьяные пассажиры устроил дебош в автобусе

26 Июля 2021 г.
один из мужчин отказался надеть маску
Новости Красноярска: Во время сплава в Красноярском крае погибла 61-летняя женщина

Во время сплава в Красноярском крае погибла 61-летняя женщина

25 Июля 2021 г.
Еще один человек пропал
Новости Красноярска: У Анатолия Быкова арестовали два участка в Емельяновском районе

У Анатолия Быкова арестовали два участка в Емельяновском районе

24 Июля 2021 г.
Их общая площадь составляет 9 млн кв. метров
Новости Красноярска: В Красноярске автобус сбил школьника

В Красноярске автобус сбил школьника

22 Июля 2021 г.
Мальчик пересекал дорогу на красный цвет светофора
Новости Красноярска: В «Шушенском бору» во время прогулки 18-летняя девочка получила травму

В «Шушенском бору» во время прогулки 18-летняя девочка получила травму

22 Июля 2021 г.
Девушка попала под камень во время подъема на одну из вершин Боруса
Новости компаний
19/07
Проект постройки Емельяновского водопровода ЦРКК одобрен госэкспертизой
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Краевая служба занятости ищет сотрудников для работы на инвестиционных проектах

Краевая служба занятости ищет сотрудников для работы на инвестиционных проектах

22 Июля 2021 г.
За полгода заявлено около 3 000 вакансий
Новости Красноярска: Какие шансы у Енисея попасть в премьер-лигу?

Какие шансы у Енисея попасть в премьер-лигу?

21 Июля 2021 г.
Сибновости спросили об этом у экспертов
Новости Красноярска: Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19

23 Июля 2021 г.
Медики выполняют все рекомендации по лечению Сovid-19
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru