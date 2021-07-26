В Курагинском районе 15-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП и разбился

Еще одно дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб несовершеннолетний, произошло 24 июля в Красноярском крае. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, в Круагинском районе 15-летний парень решил покататься на мотоцикле «Racer», который приобрел в конце июля.

На 39 км автодороги «Курагино-Черемшанка» юноша не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, двигавшихся по правой стороне дороги. Мотоцикл опрокинулся, молодой человек был без шлема и получил телесные повреждения. Подростка госпитализировали, но спасти его врачам не удалось, от полученных травм он скончался в районной больнице. Пешеходы в аварии не пострадали.

Позже выяснилось, что на погибшего подростка в этом году уже были собраны материалы за управление мопедом, не имея права управления, а его мать привлекалась к ответственности за передачу права управления транспортным средством несовершеннолетнему.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: МВД по региону