На Черной сопке в Красноярске туристов придавило квадроциклом

Вечерняя прогулка для двух любителей быстрой езды едва не закончилась трагически: на Черной сопке туристов придавило квадроциклом. О пропаже своих друзей, которые отправились покататься, но в назначенное время не вернулись, сообщил на номер 112 их знакомый. Вызволять 35-летнего мужчину и его 26-летнюю спутницу пришлось спасателям, которые прежде несколько часов искали пострадавших.

Выдвинувшись на поиски, спасателям пришлось обследовать более 5 км дорог в лесном массиве, прежде чем они нашли пострадавших. Спаспательная операция длилась почти пять часов: на поиски пропаших группа выдвинулась в 22 часа, а обнаружить их удалось лишь в 3 часа ночи.

Оказалось, что квадроцикл перевернулся и придавил и водителя, и пассажира. Выбраться самостоятельно из под тяжелой техники люди не смогли, к тому же, они получили травмы.

В КГКУ «Спасатель» сообщили, что пострадавших туристов передали бригаде скорой медицинской помощи.

Фото: © Илья Наймушин/РИА Новости