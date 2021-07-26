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В Красноярске на выходных пьяные пассажиры устроил дебош в автобусе

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Красноярск
09:00 26 Июля 2021
красноярск, дебоширы, происшествия
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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24 июля на остановке «Платинум-Арена» пьяные мужчины устроил драку в автобусе. По некоторым данным, кондуктор получил телесные повреждения «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, что один из мужчин лежит у входа в автобус, второго отталкивает водитель (в белой футболке), а затем прижимает его к земле. Тем не менее, в полиции сообщают лишь об одном дебошире.

Так или иначе, сообщение о конфликте  поступило в дежурную часть отдела полиции №6 МУ МВД России «Красноярское». На место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы. 

Сотрудники полиции установили, что во время движения автобуса между пассажиром, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудниками транспорта произошел конфликт. Причиной стал отказ одного из пассажиров надеть маску.

 

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