У Анатолия Быкова арестовали два участка в Емельяновском районе

Центральный районный суд Красноярска арестовал имущество Анатолия Быкова на сумму 49 млн руб. Такое решение он вынес по ходатайству следствия.

Ходатайство было направлено в рамках уголовного дела о подстрекательстве к покушению на убийство по найму Андрея Грабовского. Его расследование ведется по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

«В ходе следствия по уголовному делу, потерпевшей стороной заявлен гражданский иск о взыскании с Анатолия Быкова денежных средств в качестве возмещения морального вреда, причиненного покушением на убийство», - говорится в сообщении главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Под арест попали два земельных участка общей площадью более 9 млн кв. м в Емельяновском районе, а также нежилое здание площадью 33,3 кв. м в селе Гляден.

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия