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У Анатолия Быкова арестовали два участка в Емельяновском районе

Главная Происшествия
Красноярск
12:28 24 Июля 2021
суд, скр, земля, арест, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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Центральный районный суд Красноярска арестовал имущество Анатолия Быкова на сумму 49 млн руб. Такое решение он вынес по ходатайству следствия.

Ходатайство было направлено в рамках уголовного дела о подстрекательстве к покушению на убийство по найму Андрея Грабовского. Его расследование ведется по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

«В ходе следствия по уголовному делу, потерпевшей стороной заявлен гражданский иск о взыскании с Анатолия Быкова денежных средств в качестве возмещения морального вреда, причиненного покушением на убийство», - говорится в сообщении главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Под арест попали два земельных участка общей площадью более 9 млн кв. м в Емельяновском районе, а также нежилое здание площадью 33,3 кв. м в селе Гляден.

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

 

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