В Красноярске автобус сбил школьника

На улице 9 Мая автобус ПАЗ сбил 10-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на «красный». Вечером 21 июля мальчик направлялся на дополнительные занятия на самокате. Подойдя к регулируемому пешеходному переходу, он заметил, что сигнал светофора готовился сменить цвет с зелёного на красный.

Школьник рассчитывал проскочить переход, но попал под колёса маршрутного автобуса № 64. В результате происшествия мальчик серьезных травм не получил.

Напомним, что два дня назад похожая авария произошла на Дубровинского. В ней пострадала 16-летняя школьница

Фото: ГИБДД Красноярска