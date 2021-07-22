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В Красноярске автобус сбил школьника

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Красноярск
19:15 22 Июля 2021
красноярск, дети, дтп
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На улице 9 Мая автобус ПАЗ сбил 10-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на «красный». Вечером 21 июля мальчик направлялся на дополнительные занятия на самокате. Подойдя к регулируемому пешеходному переходу, он заметил, что сигнал светофора готовился сменить цвет с зелёного на красный.

Школьник рассчитывал проскочить переход, но попал под колёса маршрутного автобуса № 64. В результате происшествия мальчик серьезных травм не получил.

Напомним, что два дня назад похожая авария произошла на Дубровинского. В ней пострадала 16-летняя школьница

Фото: ГИБДД Красноярска

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