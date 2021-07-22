В «Шушенском бору» во время прогулки 18-летняя девочка получила травму

Юная жительница Хакасии попала в каменную ловушку во время подъема на одну из вершин Боруса.

Жительница Хакасии травмировала ногу во время прогулки по «Шушенскому бору». 18-летняя жительница поселка Черемушки в одиночку поднялась на одну из вершин Боруса. На обратном пути она наступила на неустойчивый камень и провалилась в расщелину, а камни сдвинулись, зажав ее ногу.

С собой у неё был телефон и она вызвала помощь. Мимо девушки проходил егерь парка, но помочь девушке в одиночку он не смог.

Спасатели прибыли на место через несколько часов. Они освободили девушку из расщелины и доставили её в больницу на вертолёте МИ-8

В пресс-службе отмечают, что основными причинами многочисленных происшествий с «дикими» туристами в летний период является легкомыслие и слабая подготовка. Люди отправляются в сложную горно-таежную местность без соответствующего снаряжения, надежной обуви и минимальных запасов для выживания. Кроме того, любители не считают нужным регистрироваться у спасателей.

Фото: 19.mchs.gov.ru