В Красноярском крае возбудили дело после обнаружения тела ребенка в мусорном баке

Следком Красноярского края возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного в мусорном баке в городе Ачинске. Сообщение о том, что в мусорном баке, расположенном около многоквартирных жилых домов 11 и 12 в 6-м микрорайоне города Ачинска, было обнаружено тело новорожденной девочки поступило в дежурную часть 18 июля. Когда следователи прибыли на место происшествия, выяснилось, что труп новорожденного был с признаками промерзания.

В настоящее время следователи проводят оперативные мероприятия, разыскивают мать ребенка. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.