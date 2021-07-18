18 июля
Красноярск
погода +26 °C
74.17
 
€ 87.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае возбудили дело после обнаружения тела ребенка в мусорном баке

Главная Происшествия
Красноярск
12:00 18 Июля 2021
ребенок, новорожденные, ачинск, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

Следком Красноярского края возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного в мусорном баке в городе Ачинске. Сообщение о том, что в мусорном баке, расположенном около многоквартирных жилых домов 11 и 12 в 6-м микрорайоне города Ачинска, было обнаружено тело новорожденной девочки поступило в дежурную часть 18 июля. Когда следователи прибыли на место происшествия, выяснилось, что труп новорожденного был  с признаками промерзания.

В настоящее время следователи проводят оперативные мероприятия, разыскивают мать ребенка. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае командир военной части открыл стрельбу из окна

В Красноярском крае командир военной части открыл стрельбу из окна

17 Июля 2021 г.
ЧП произошло в посёлке Каменка
Новости Красноярска: Неадекватный мужчина устроил резню в автобусе «Красноярск — Минусинск»

Неадекватный мужчина устроил резню в автобусе «Красноярск — Минусинск»

16 Июля 2021 г.
Мужчина решил, что на него нападают и начал обороняться
Новости Красноярска: Мошенники украли у красноярцев почти 100 миллионов рублей за полгода

Мошенники украли у красноярцев почти 100 миллионов рублей за полгода

15 Июля 2021 г.
Количество киберпреступлений выросло на 11%
Новости Красноярска: В Красноярске выявили еще один эпизод в деле о торговле детьми

В Красноярске выявили еще один эпизод в деле о торговле детьми

15 Июля 2021 г.
Новорожденных продавали гражданам КНР
Новости Красноярска: В Дудинке мужчина убил соседа из-за замечания о курении в подъезде

В Дудинке мужчина убил соседа из-за замечания о курении в подъезде

15 Июля 2021 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске брат с сестрой воровали венки на кладбище

В Красноярске брат с сестрой воровали венки на кладбище

14 Июля 2021 г.
Дело направлено в суд
Новости компаний
14/07
Университет Решетнёва готовит к запуску на орбиту космический спутник нового поколения
14/07
Комбинат «Волна» обновил форматный барабан «плоской» линии
13/07
Альфа-Банк добавит 1 000 рублей к каждой госвыплате для школьников
13/07
По ту сторону забора: как обновляют тепловые сети в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае пьяная компания попала в смертельное ДТП

В Красноярском крае пьяная компания попала в смертельное ДТП

14 Июля 2021 г.
Водитель и один из пассажиров погибли
Новости Красноярска: «Людей очень много»: очередь на вакцинацию в ТРЦ "Планета" возмутила соцсети

«Людей очень много»: очередь на вакцинацию в ТРЦ "Планета" возмутила соцсети

14 Июля 2021 г.
Ролик с кадрами очереди разместил инстаграм-аккаунт krsk.news
Новости Красноярска: Сибирской отшельнице Агафье Лыковой построили новую баню и сложили русскую печь

Сибирской отшельнице Агафье Лыковой построили новую баню и сложили русскую печь

15 Июля 2021 г.
Заодно обустроили погреб и утеплили дом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru