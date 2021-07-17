В Красноярском крае командир военной части открыл стрельбу из окна

Командир военной части в посёлке Каменка, недалеко от Ачинска, устроил стрельбу, сообщает телеграм-канал Красноярск №1 со ссылкой на издание «Город А».

По словам местных жителей, военный был пьян, выбрасывал из окна вещи и угрожал взорвать дом. На место прибыли экстренные службы и эвакуировали всех жителей дома.

Штурмовать дом не пришлось – командир сдался добровольно. Кинолог с собакой осмотрел квартиру и не обнаружил взрывных устройств.

Полиция выясняет причины произошедшего. Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа порталу NGS24 сообщили, что предварительно установлено, что военнослужащий по контракту одной из воинских частей, находясь в наряде, произвёл случайный выстрел в воздух.

Также сообщается, что на место выезжал начальник ГУВД Красноярского края, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Фото: achmag.ru