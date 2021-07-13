За ложный донос житель Дудинки отправился в колонию

Житель Дудинки обратился к полицейским и рассказал, что из его квартиры украден телефон. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Однако в ходе доследственной проверки «жертва» путалась в показаниях и вводила силовиков в заблуждение.

Позже выяснилось, что 37-летний «потерпевший» лично отдал мобильный сожительнице в счет долга. В результате пришедший в полицию мужчина сам наговорил себе на уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Суд рассмотрел все обстоятельства и назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.