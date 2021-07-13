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За ложный донос житель Дудинки отправился в колонию

Главная Происшествия
Красноярск
13:17 13 Июля 2021
преступление, дудинка, срок
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель Дудинки обратился к полицейским и рассказал, что из его квартиры украден телефон. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Однако в ходе доследственной проверки «жертва» путалась в показаниях и вводила силовиков в заблуждение.

Позже выяснилось, что 37-летний «потерпевший» лично отдал мобильный сожительнице в счет долга. В результате пришедший в полицию мужчина сам наговорил себе на уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Суд рассмотрел все обстоятельства и назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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