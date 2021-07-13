13 июля
Красноярск
погода +27 °C
74.06
 
€ 87.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске будут судить напавших на таксиста мужчин

Главная Происшествия
Красноярск
12:23 13 Июля 2021
преступление, нападение, таксист, кража, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске направили в суд дело о нападении на таксиста. Все произошло в новогодние праздники.

3 января 26-летний мужчина подвозил на правобережье двух пассажиров. Когда те отказались платить, начался конфликт. В итоге водителя избили и посадили на заднее сиденье, а сами злоумышленники поехали кататься по городу.

На Парашютной их остановил экипаж ДПС. Оказалось, что у напавшего, севшего за руль, 0,49 промилле алкоголя в крови. Его напарник убежал, но по горячим следам был задержан.

Общий срок, на который накатались похитители, может составить 12 лет. В списке статей дополнительно - кража и грабеж, поскольку у таксиста подозреваемые забрали телефон и наличные. Дело рассмотрит Свердловский районный суд.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За ложный донос житель Дудинки отправился в колонию

За ложный донос житель Дудинки отправился в колонию

13 Июля 2021 г.
Он рассказал о «краже» мобильного
Новости Красноярска: Под Дивногорском дачницу придавило крышей

Под Дивногорском дачницу придавило крышей

12 Июля 2021 г.
Женщина погибла
Новости Красноярска: В Красноярске автомобиль протаранил магазин с мороженным

В Красноярске автомобиль протаранил магазин с мороженным

12 Июля 2021 г.
В больнице оказались женщина и ребёнок
Новости Красноярска: На ачинском заводе крановщица разбилась насмерть, упав с 30-метровой высоты

На ачинском заводе крановщица разбилась насмерть, упав с 30-метровой высоты

11 Июля 2021 г.
Погибшая неудачно наступила стекло в кабине
Новости Красноярска: В Ветлужанке в Красноярске сгорела машина скорой помощи

В Ветлужанке в Красноярске сгорела машина скорой помощи

11 Июля 2021 г.
Причина возгорания пока неизвестна
Новости Красноярска: Завершено расследование дела об оползне на улице 2-й Огородной

Завершено расследование дела об оползне на улице 2-й Огородной

10 Июля 2021 г.
Ущерб оценен в 15,5 млн рублей
Новости компаний
13/07
Альфа-Банк добавит 1 000 рублей к каждой госвыплате для школьников
13/07
По ту сторону забора: как обновляют тепловые сети в Красноярске
07/07
На Красноярском цементном заводе заплодоносили кедры
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Снят с должности главный врач красноярского глазного центра

Снят с должности главный врач красноярского глазного центра

8 Июля 2021 г.
Станислав Ильенков будет работать заместителем главврача по оргмедработе
Новости Красноярска: Под Красноярском от удара молнии сгорел жилой дом

Под Красноярском от удара молнии сгорел жилой дом

8 Июля 2021 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: В «Роевом ручье» закрыли новое колесо обозрения

В «Роевом ручье» закрыли новое колесо обозрения

9 Июля 2021 г.
Руководство парка недоумевает
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru