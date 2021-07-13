В Красноярске будут судить напавших на таксиста мужчин

В Красноярске направили в суд дело о нападении на таксиста. Все произошло в новогодние праздники.

3 января 26-летний мужчина подвозил на правобережье двух пассажиров. Когда те отказались платить, начался конфликт. В итоге водителя избили и посадили на заднее сиденье, а сами злоумышленники поехали кататься по городу.

На Парашютной их остановил экипаж ДПС. Оказалось, что у напавшего, севшего за руль, 0,49 промилле алкоголя в крови. Его напарник убежал, но по горячим следам был задержан.

Общий срок, на который накатались похитители, может составить 12 лет. В списке статей дополнительно - кража и грабеж, поскольку у таксиста подозреваемые забрали телефон и наличные. Дело рассмотрит Свердловский районный суд.