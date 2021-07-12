В Красноярске автомобиль протаранил магазин с мороженным.

В Красноярске пьяный водитель протаранил магазин с мороженным. Авария случилась на улице Щорса, 7. Как сообщает пресс-служба краевого ГИБДД в аварии пострадали женщина и четырёхмесячный ребёнок. Сейчас они в больнице.

Причиной стал алкоголь. Водитель «под градусом» не справился с управлением и врезался в павильон. Водителя быстро задержал экипаж ППС, находившийся неподалёку.

«На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося», – добавили в пресс-службе ГИБДД.

Аварии из-за алкогольного опьянения происходят в крае регулярно. На прошлой неделе, 6 июля, пьяный водитель строил ДТП с участием автобуса и патрульного автомобиля. Никто не пострадал, но очевидцы сообщают, что во время оформления ДТП, водитель ВАЗа пил пиво.

Вторая авария произошла 9 июля. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Вместе с ним в авто была его семья – его супруга и трое несовершеннолетних детей (возрастом 3,4 и 7 лет). Никто не пострадал. Освидетельствование на алкогольное опьянение показало, что взрослые были пьяны.

Фото: ГИББД24