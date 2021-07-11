На ачинском заводе крановщица разбилась насмерть, упав с 30-метровой высоты

Несчастный случай, в результате которого погибла 49-летняя женщина, произошел в пятницу, 9 июля, в городе Ачинск Красноярского края. В цехе обжига ОАО "АчинскийЦемент" обнаружили тело женщины с травмами, характерными при падении с высоты.

По предварительной информации, женщина работала на заводе крановщиком, утром 9 июля во время выполнения работы она наступила на стекло на полу кабины крана. Стекло не было защищено решеткой, и крановщица упала вниз с высоты 30 м и от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В настоящее время Следком начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.