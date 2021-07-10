Завершено расследование дела об оползне на улице 2-й Огородной

В Красноярске завершено расследование уголовного дела, возбужденного после оползня на ул. 2-й Огородной. Его материалы отправлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Дело расследовалось по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий). Обвиняемым по нему проходит бывший госинспектор отдела надзора за жилищным строительством краевой службы строительного надзора и жилищного контроля. По данным следствия, он выявил нарушения при строительстве жилого дома по ул. 2-й Огородной, 22а.

«С учетом отсутствия запроектированного водоотведения придомовой территории в актах, по результатам проведенных проверок обвиняемый, не указав допущенные нарушения, и, не составив обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений, выдал заключение о соответствии построенного дома требованиям технических регламентов», - говорится в сообщении главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве уточнили, что расходы муниципального бюджета на ликвидацию последствий обрушения и восстановительные работы превысили 15,5 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено летом 2020 года. Тогда следствие сообщало о том, что оно расследуется по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия