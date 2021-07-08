В Курагинском районе Красноярского края нашли тело дяди пропавшего 7-летнего мальчика

Волонтеры обнаружили тело молодого мужчины, который пропал 6 июля в Курагинском районе. Он ушел искать пропавшего на реке 7-летнего племянника, после чего тоже исчез.

Волонтёры нашли тело мужчины, который пропал 6 июля в Курагинском районе. Он отправился искать 7-летнего племянника к реке Туба и исчез.

«Сегодня в 4 утра мы осмотрели реку с помощью подводной камеры и нашли тело мужчины на глубине 5 метров. Сейчас мы ждём водолазов и одновременно обследуем протоки с помощью квадрокоптера», – рассказали волонтёры.

Напомним, что 7-летний мальчик пропал 6 июля. 31-летний дядя мальчика отравился его искать и тоже пропал.

Фото: Олег Кузьмин/Наш Красноярский край