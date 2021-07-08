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В Курагинском районе ищут 7-летнего мальчика

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Красноярск
09:35 8 Июля 2021
в красноярском крае, поиск, дети, река
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В Красноярском крае ищут пропавшего накануне 7-летнего ребёнка. О пропаже мальчика сообщила его мать 6 июля. Женщина рассказала, что ребёнок ушёл на речку Туба. Помимо этого, в полицию поступило сообщение о пропаже возле реки 31-летнего дяди мальчика.

Для поиска несовершеннолетнего собрали оперативные группы из личного состава МО МВД России "Курагинский", спасателей и волонтёров. В общей сложности ребёнка ищут около 30 человек. Помимо этого, полиция изучает круг общения мальчика.

Мальчику на вид около 7 лет. Его рост 110-115 см, глаза светлые, волосы темные, длинные. Был одет в голубую футболку, серые трусы и синие шлепки с рисунком в виде футбольного мяча.

Мужчине на вид 25 лет, рост 190 см, глаза голубые, волосы светло- русые. Был одет в спортивные штаны черного цвета, спортивная кофта красного цвета, кроссовки красного цвета и белой подошвой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка и мужчины, просят позвонить по телефонам 8 (391-36) 2-24-02 или 02.

Фото: Олег Кузьмин/Наш Красноярский край

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